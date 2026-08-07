Το δεύτερο στέλεχος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, καθώς βρισκόταν σε προγραμματισμένη άδεια.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση των εκρήξεων και της φωτιάς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου στην Άρτα, καθώς ενώπιον των Αρχών οδηγήθηκε και το δεύτερο ανώτερο στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, το στέλεχος προσήλθε αυτοβούλως στις ανακριτικές αρχές και στη συνέχεια οδηγήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Άρτας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας. Εκεί αναμένεται να ενημερωθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ παράλληλα θα λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχε οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές το πρώτο ανώτερο στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και κατηγορίες με κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι.

Το δεύτερο στέλεχος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, καθώς βρισκόταν σε προγραμματισμένη άδεια. Με την αυτοβούλως προσέλευσή του, η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας.