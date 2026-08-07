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Οι τουρκικές παραβιάσεις στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου πάνω από το Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία την Παρασκευή (07/08), ανήμερα της υπογραφής της αμυντικής συμφωνίας της γειτονικής χώρας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, συνολικά τέσσερα αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τρία μη επανδρωμένα UAV.

Κατά τη διάρκεια των πτήσεων καταγράφηκαν έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων δύο αποδίδονται στο CN-235 και τέσσερις στα UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από τα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι τουρκικές παραβιάσεις σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να καταγραφούν εμπλοκές ή παρουσία οπλισμένων αεροσκαφών.

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Όπως επισημαίνει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων.

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