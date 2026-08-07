Ο Παύλος Πολάκης θέτει τα δεδομένα για τη νέα κυβερνώσα αριστερά, «που χρειάζεται η Ελλάδα».
Αυτή σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη θα πρέπει να διαθέτει:
«-Τη λαϊκότητα και τη δικτύωση του ΠΑΣΟΚ του '80
-Την ακλόνητη πίστη σε αξίες και αρχές του ΚΚΕ
-Τις ιδέες, προτάσεις και τεκμηρίωση κυβερνητικού προγράμματος της ανανεωτικής αριστεράς
-Τη συνδικαλιστική δουλειά, οργάνωση και τις πολύμορφες - αποφασιστικές κινητοποιήσεις και ακτιβισμούς της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.
«Αυτό πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με ξεκάθαρο πρόγραμμα και λαϊκά κατανοητό λόγο για να αποτελέσει ξανά τη δύναμη συσπείρωσης του δημοκρατικού στρατοπέδου της Ελλάδας για να ηττηθεί όχι απλά ο Μητσοτάκης αλλά η νεοφιλελεύθερη πολιτική και ηγεμονία που είναι σε αποδρομή αλλά πρέπει να φανεί καθαρά το αντίπαλο δέος!!» καταλήγει ο Παύλος Πολάκης, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως υπογράφει.
Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει στην ανάρτησή του γράφοντας «Επιστρέφουμε, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών».
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