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«Επιστρέφουμε, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών» καταλήγει ο Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης θέτει τα δεδομένα για τη νέα κυβερνώσα αριστερά, «που χρειάζεται η Ελλάδα».

Αυτή σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη θα πρέπει να διαθέτει:

«-Τη λαϊκότητα και τη δικτύωση του ΠΑΣΟΚ του '80 -Την ακλόνητη πίστη σε αξίες και αρχές του ΚΚΕ -Τις ιδέες, προτάσεις και τεκμηρίωση κυβερνητικού προγράμματος της ανανεωτικής αριστεράς -Τη συνδικαλιστική δουλειά, οργάνωση και τις πολύμορφες - αποφασιστικές κινητοποιήσεις και ακτιβισμούς της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.