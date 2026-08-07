Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της επόμενης.

Ολιγόωρο νυχτερινό αποκλεισμό μεταξύ κόμβων Εγλυκάδας και Πατρών-Κ1 της Περιμετρικής Πατρών, ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός.

Ειδικότερα, για «την απόδοση στην κυκλοφορία του Τεχνικού Β601 (περί τη Χ.Θ. 205+300 - περιοχή Μποζαΐτικων) στην κατεύθυνση προς Αθήνα και την άρση της ισχύουσας κυκλοφοριακής ρύθμισης αμφιδρόμησης, θα πραγματοποιηθεί ολιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας (Χ.Θ. 212,6) και Πατρών-Κ1 (Χ.Θ. 205,15), από τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της επόμενης.

Στο διάστημα αυτό, η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα εκτρέπεται προς την πόλη της Πάτρας μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Πατρών-Κ1 ως εξής:

βγαίνοντας από τον κόμβο Εγλυκάδας θα ακολουθείται η διαδρομή επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δυμαίων, Τριών Ναυάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου και θα επανέρχεται στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, τις ίδιες ώρες.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή».