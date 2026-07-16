Επεκτείνεται η χιλιομετρική χρέωση στην Ολυμπία Οδό.

Από αύριο, Παρασκευή, τίθεται σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον κόμβο Βάρδας της Πατρών- Πύργου, ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός.

Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται από το 2021 από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτρα και από τον περασμένο Μάρτιο επεκτείνεται σταδιακά στο νέο τμήμα της Ολυμπίας Οδού, Πάτρα- Πύργος.

Η χιλιομετρική χρέωση ενεργοποιείται με την απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο και γίνεται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, η χιλιομετρική χρέωση προσφέρει στους οδηγούς επιστροφή 28%-45%, από το αρχικό ποσό πληρωμής. Εξάλλου, συνδυαστικά με αυτό το σύστημα, οι οδηγοί ΙΧ επωφελούνται από κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Ολυμπία Οδός: Παραδείγματα της χιλιομετρικής χρέωσης

Για τους οδηγούς ΙΧ, το όφελος στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Βάρδα μπορεί να φτάσει το 58% και στο τμήμα Κάτω Αχαΐα- Βάρδα το 68%, σύμφωνα με την εταιρεία. Ενδεικτικά, αναφέρει πως εργαζόμενος ο οποίος κάνει 40 διελεύσεις τον μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Βάρδα (αρχικό κόστος 144 ευρώ), με τη χιλιομετρική χρέωση και σε συνδυασμό του εκπτωτικού προγράμματος Value θα πληρώσει 70,85 ευρώ (έκπτωση 51%).