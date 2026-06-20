Τι αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Σε νέο γύρο κλιμάκωσης της ρητορικής γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής «διοδίων» ή περιορισμών στη ναυσιπλοΐα, εφόσον ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι για μια μεταβατική περίοδο 60 ημερών κατά τη διάρκεια εκεχειρίας δεν θα επιβληθούν χρεώσεις στη διέλευση από το Ορμούζ, ωστόσο προειδοποίησε πως μετά τη λήξη της προθεσμίας ενδέχεται να επιβληθούν τέλη από τις ΗΠΑ, εφόσον δεν υπάρξει συνολική συμφωνία. Χαρακτήρισε μάλιστα το μέτρο ως «αποζημίωση» για τον ρόλο των ΗΠΑ ως «φύλακα άγγελου» της ασφάλειας στην περιοχή.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα υπάρχουν «διόδια» στο Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, ενώ κατέστησε σαφές ότι μετά το πέρας της περιόδου η κατάσταση θα επανεξεταστεί, συνδέοντας το ζήτημα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και τις αμερικανικές θέσεις στην περιοχή.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός (σ.σ. με το Ιράν) και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ.

«Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

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Η ανάρτησή του