Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπάτιε στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 16 ανθρώπων την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας, που είχαν κινητοποιηθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ναμπάτιε λόγω των επιθέσεων στην ζώνη, μετέφεραν 16 νεκρούς και 12 τραυματίες προς τα νοσοκομεία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι «ανέκοψε» ισραηλινή δύναμη που «επιχειρούσε να διεισδύσει» σε στρατηγικής σημασίας ύψωμα που δεσπόζει της πόλης Ναμπάτιε στον νότιο Λίβανο.

«Αν και παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία, η Χεζμπολάχ δεν θα ανεχθεί καμία ισραηλινή προσπάθεια επέκτασης της κατοχής», αναφέρεται σε ανακοίνωση της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης.

Ακολούθησαν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην ευρύτερη περιοχή της Ναμπάτιε.

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο σε απάντηση επιθέσεων κατά των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά την χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.

Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.

«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις».«Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».

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