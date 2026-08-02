Άλλοι οκτώ νεκροί σε νέα, χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ τη νύχτα.

Παρά τις ανακοινώσεις περί συμφωνίας που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αφήνοντας πίσω τους νέα θύματα και ακόμη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πολιτική προστασία. Οι επιθέσεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές σε διάφορα σημεία του θύλακα, ενώ δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο έπληξε διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας άνδρας και μία γυναίκα και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη πολίτες. Παράλληλα, στην παλιά πόλη της Γάζας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην περιοχή.

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ακόμη τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν έπειτα από πλήγμα σε διαμέρισμα που ανήκε στην οικογένεια αλ Χαμς. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Οι απώλειες προστέθηκαν στους οκτώ νεκρούς που είχαν ανακοινωθεί το Σάββατο από νέα ισραηλινά πλήγματα. Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία ολοκλήρωσε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση έρευνας στη συνοικία Σάμπρα, στη νότια πόλη της Γάζας, όπου μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ανασύρθηκαν οι σοροί 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κτιρίων.

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Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 40 παιδιά, 38 γυναίκες και επτά άτομα με αναπηρία, γεγονός που αποτυπώνει το βαρύ ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 157 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην ίδια περιοχή, πιθανότατα εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ανάκτησης θυμάτων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και συντονισμό. Σύμφωνα με τα συνεργεία διάσωσης, σε πολλές περιπτώσεις οι διασώστες αναγκάζονται να σκάβουν με γυμνά χέρια μέσα σε τόνους από μπετόν και μέταλλα, ενώ η έκταση των καταστροφών και η περιορισμένη πρόσβαση σε πολλές περιοχές δυσχεραίνουν την εξακρίβωση του πραγματικού αριθμού των θυμάτων και των αγνοουμένων.