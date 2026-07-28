«Θετική και εποικοδομητική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε «μια από τις καλύτερες» συζητήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε αρχικά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αμφότερες οι συναντήσεις έγιναν μακριά από τις κάμερες.

Η συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. «Ήταν εξαιρετική», δήλωσε στη συνέχεια ο Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για συνάντηση με «πλήρη συνεργασία», «αμοιβαία υποστήριξη» και κατανόηση σε ό,τι αφορά τον «κοινό στόχο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και άλλους στόχους».

Ήταν «μία από τις καλύτερες συζητήσεις που έχω κάνει με τον φίλο μας, τον πρόεδρο Τραμπ», επέμεινε, συμπληρώνοντας πως ήταν «μια ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και για συντονισμό σε ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

{https://x.com/IsraeliPM/status/2082135662241649007}

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Από την άλλη, ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε σε μια λιτή ανακοίνωση για τις δύο συναντήσεις. «Ο πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του στο Οβάλ γραφείο με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αμφότερες οι συναντήσεις ήταν θετικές και εποικοδομητικές», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

{https://x.com/PressSec/status/2082140120346415104}

Τι έλεγε ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Νετανιάχου

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό έγινε έπειτα από εντάσεις που προέκυψαν στη σχέση τους, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για αναφορές πως ο Νετανιάχου σκόπευε να του δώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ξαναχτίζει το πυρηνικό πρόγραμμά του. «Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Μπίμπι αυτό. Ο Μπίμπι μου το λέει γιατί θέλει να συνεχιστεί η εμπλοκή μου», απάντησε στο Fox News, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις πυρηνικές προσπάθειες της Τεχεράνης.

«Άκουσα τον Μπίμπι να το ανακοινώνει. Είπα “γιατί δεν το λες απλά σε εμένα; Γιατί πρέπει να το ανακοινώσεις στον κόσμο”», συμπλήρωσε.