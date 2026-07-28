Ο Τραμπ συναντά τον Ουκρανό πρόεδρο, προτού υποδεχθεί τον Νετανιάχου.

Στον Λευκό Οίκο έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη νέα συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχεται τον Ουκρανό ομόλογό του, ενώ σε περίπου δύο ώρες θα ακολουθήσει συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται στην Ουάσινγκτον προκειμένου να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Νο1 προτεραιότητα η αντιβαλλιστική άμυνα», είπε ο Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ

Προτεραιότητα για τον Ζελένσκι είναι η αντιπυραυλική άμυνα της Ουκρανίας, κάτι που τόνισε και σε ανάρτηση μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ. «Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, την ομάδα του και εκείνους που μπορούν να υποστηρίξουν την άμυνά μας. Η Νο1 προτεραιότητά μας είναι η αντιβαλλιστική άμυνα και η στρατηγική συνεργασία με την Αμερική», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2081975587149602856}

Οι δύο ηγέτες πιθανότατα θα συζητήσουν την υπόσχεση που έδωσε ο Τραμπ στην προηγούμενη συνάντησή τους- στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ- ότι θα δοθεί η άδεια στην Ουκρανία για την κατασκευή Patriot.

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Αυτοί οι πύραυλοι είναι ζωτικής σημασίας για την ουκρανική άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον έναν χρόνο προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή Patriot.