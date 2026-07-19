Η νέα ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τα πολύνεκρα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, σε μια ακόμη ένδειξη της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την έναρξη του πολέμου εκτόξευσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αντρίι Σιμπίχα.

Η μαζική επίθεση εκδηλώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και είχε ως κύριο στόχο το Κίεβο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό.

Περίπου 40 βαλλιστικοί πύραυλοι

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου, περίπου 40, σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος ζήτησε ισχυρή διεθνή αντίδραση και ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα, προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις.

Καταρρίφθηκαν 18 από τους 41 πυραύλους

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 41 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από αυτούς.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 23 πύραυλοι και δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν συνολικά 20 τοποθεσίες. Το κύριο βάρος της επίθεσης δέχθηκε η ουκρανική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 125 drones, από τα οποία τα 108 αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Οι αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις ζημιές και να ερευνούν τα σημεία των πληγμάτων, ενώ δεν αποκλείεται ο απολογισμός των θυμάτων να μεταβληθεί.