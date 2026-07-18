Οι επιδρομές προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό και εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Μόσχα και σε περιοχές γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα, μετά από μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι σε κέντρο logistics στην περιοχή του Ταμπόφ, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, πυρκαγιές ξέσπασαν σε αποθήκες και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων κοντά στη Μόσχα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από τις πληγείσες περιοχές, ενώ οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση.

{https://x.com/bayraktar_1love/status/2078392951693001056}

{https://x.com/bayraktar_1love/status/2078377732379967921}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/ChristopherJM/status/2078344935955108289}

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν 379 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Μόσχα, όπου αναφέρθηκε ότι καταρρίφθηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν φτάσουν στον στόχο τους.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων υποδομών που σχετίζονται με την παραγωγή και τον εφοδιασμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι νέες επιθέσεις καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση του πολέμου, με τις ουκρανικές δυνάμεις να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, στοχεύοντας κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, ενώ η Μόσχα προειδοποιεί για αντίποινα και ενίσχυση των αμυντικών της μέτρων.