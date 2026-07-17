Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως οι νότιες επαρχίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με ακραία ζέστη και με επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης. Χτυπήμα σε κρίσιμη μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.

Το Ιράν ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία και το Μπαχρέιν, διευρύνοντας τις επιθέσεις του στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την έκτη συνεχή νύχτα πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση έρχεται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που υπεγράφη από τις ΗΠΑ και το Ιράν τον περασμένο μήνα έδειξε περαιτέρω σημάδια κατάρρευσης. Η ενδιάμεση συμφωνία είχε ως στόχο να ανοίξει ξανά το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ και να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ολοκλήρωσε το τελευταίο μεγάλο κύμα πληγμάτων της κατά του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας και ναυτικών δυνατοτήτων.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Centcom ανέφερε ότι περισσότερα από 50.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «παραμένουν σε εγρήγορση, αποτελεσματικοί στη μάχη και πάντα σε ετοιμότητα».

Η Τεχεράνη καταγγέλλει χτυπήματα σε πολιτικές υποδομές, καλεί για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν 20, ενώ ισχυρίστηκαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα έπληξαν πολιτικές υποδομές – συμπεριλαμβανομένων γεφυρών, ενός σιδηροδρομικού σταθμού και ενός αεροδρομίου. Το CNBC δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας κάλεσε σήμερα τον πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στο νότιο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καλεί τους κατοίκους να σβήσουν τα κλιματιστικά κατά τις ώρες αιχμής, «ώστε να συμβάλουν στο να εξασφαλισθεί μια σταθερή προμήθεια ηλεκτρικού στις νότιες επαρχίες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με ακραία ζέστη και με επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης».

Η Συρία διαψεύδει την επίθεση στο αλ-Τανφ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, εν τω μεταξύ, δήλωσαν ότι χτύπησαν αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην περιοχή αλ-Τανφ της Συρίας, κάτι που διέψευσε σήμερα συριακή στρατιωτική πηγή.

«Διαψεύδουμε κάθε ιρανικό βομβαρδισμό προς την κατεύθυνση της περιφέρειας του Αλ-Τανφ», δήλωσε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε «στο κέντρο διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τανφ, υπαινισσόμενο τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ωστόσο αποσύρθηκαν τον Φεβρουάριο από αυτή τη βάση.

Η Συρία έχει προσπαθήσει να αποφύγει την εμπλοκή της στις περιφερειακές εχθροπραξίες, με τον πρόεδρο, Άχμεντ αλ-Σάραα, να δηλώνει σε εκδήλωση του Chatham House τον Μάρτιο ότι η χώρα θα «παραμείνει εκτός» της σύγκρουσης, εκτός εάν δεχθεί άμεσες επιθέσεις.

Χτύπημα σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Κουβέιτ

Οι αρχές του Κουβέιτ δήλωσαν την Παρασκευή ότι ένας από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού της χώρας επλήγη σε ιρανική επίθεση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ ανέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι κατέσβησε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση και εργάζεται για την αξιολόγηση των ζημιών και την επαναλειτουργία του σταθμού.

Το Κουβέιτ είναι γνωστό ότι εξαρτάται σε συντριπτικό βαθμό από την αφαλάτωση για το πόσιμο νερό, με σχεδόν το 90% των αναγκών της άνυδρης χώρας σε νερό να καλύπτεται μέσω εργοστασίων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν, παράλληλα, στο Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την αμυντική δύναμη της χώρας να δηλώνει ότι αναχαίτισε πολλαπλές εναέριες επιθέσεις από το Ιράν. Ο συναγερμός ακολούθησε έναν ισχυρισμό του Ιράν ότι είχε στοχοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Η Ιορδανία και το Κατάρ δήλωσαν επίσης ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους.