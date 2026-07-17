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Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει το Φεβρουάριο ότι αποσύρθηκαν από τη βάση του Αλ-Τανφ και παρέδωσαν τον έλεγχό της στο συριακό στρατό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν στη στρατιωτική βάση του Αλ-Τανφ, στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η αεροπορία των Φρουρών «πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του κέντρου διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τανφ, στη Συρία», σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό της κρατικής τηλεόρασης στο Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που μετέδωσε επίσης την είδηση, ανέφερε ότι η επίθεση αυτή έγινε σε αντίποινα για τον φόνο Ιρανών στρατιωτών στην Ιρανσάχρ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει το Φεβρουάριο ότι αποσύρθηκαν από τη βάση του Αλ-Τανφ και παρέδωσαν τον έλεγχό της στο συριακό στρατό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι το Ιράν διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι δεν πρόκειται να εξαχθεί πετρέλαιο ούτε αέριο μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις.

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Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ