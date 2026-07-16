Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα κάνει χειρότερη συμφωνία από τον Ομπάμα με το Ιράν.

Στην προσπάθειά του να «πουλήσει» τον πόλεμο του Ιράν στους Αμερικανούς πολίτες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ένα επιχείρημα: η συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά ήταν καταστροφική και εκείνος θα πετύχει μία πολύ καλύτερη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ έχει αναφερθεί στη συμφωνία του Ομπάμα πάνω από 30 φορές από τη στιγμή που ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τώρα, δημοσκόπηση των Washington Post-Ipsos έχει… άσχημα νέα για τον Αμερικανό πρόεδρο, σε αυτό το ζήτημα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 37% πιστεύει ότι η συμφωνία που θα πετύχει ο Τραμπ θα είναι χειρότερη, ενώ το 23% εκτιμά πως θα είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Την ίδια στιγμή, το 12% των ερωτηθέντων απαντούν ότι οι συμφωνίες θα είναι περίπου οι ίδιες. Ακόμα και ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους υπάρχουν αμφιβολίες, αφού το 54% πιστεύει ότι ο Τραμπ θα πετύχει καλύτερη συμφωνία.

Αυτό το εύρημα συνοψίζει την αποτυχία του Τραμπ να επιχειρηματολογήσει υπέρ ενός πολέμου που εξελίσσεται ολοένα περισσότερο σε πολιτικό «βάρος», σχολιάζει το CNN.

Το 68% λέει ότι δεν άξιζε ο πόλεμος με το Ιράν

Το αμερικανικό δίκτυο σημειώνει πως και η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν αντιδημοφιλής εκείνη την εποχή. Δημοσκόπηση του Pew Research Center τον Σεπτέμβριο του 2015 έδειξε πως το 49% των Αμερικανών δεν την ενέκριναν. Στις αρχές του 2016, σε έρευνα του Gallup, το 57% των ερωτηθέντων είχαν αυτή την άποψη.

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Ο Τραμπ επιμένει να επιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία με κάθε ευκαιρία, παρουσιάζοντάς την ως «ξεπούλημα» στην Τεχεράνη. «Είναι η χειρότερη συμφωνία που έχει υπογράψει ποτέ αυτή η χώρα», δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News.

Όμως, λίγοι πιστεύουν ότι εκείνος μπορεί να πετύχει καλύτερη συμφωνία, παρότι επένδυσε πολλά περισσότερα σε αυτό τον σκοπό. Ο Τραμπ ξεκίνησε πόλεμο, που κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται το τέλος της σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί φαίνεται να προτιμούν τη συμφωνία που πέτυχε ο Ομπάμα μόνο με διπλωματικά μέσα.

Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 68% των Αμερικανών πιστεύει ότι δεν άξιζε να διεξαχθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Ποσοστό μεγαλύτερο από αυτά που έχουν καταγραφεί ποτέ για τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.