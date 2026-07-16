Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Βρετανική κυβέρνησης να αντιμετωπίσει παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την καθημερινότητα των νέων.

Νέα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενεργειακών ποτών από ανηλίκους προωθεί η κυβέρνηση της Βρετανίας, με στόχο την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τον Απρίλιο του 2027 στην Αγγλία θα απαγορευτεί η πώληση ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο, αφορά προϊόντα που περιέχουν πάνω από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο.

Η απαγόρευση θα καλύπτει τις πωλήσεις σε καταστήματα, αυτόματους πωλητές αλλά και μέσω διαδικτύου, ώστε οι ανήλικοι να μην μπορούν να προμηθεύονται εύκολα τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν καθημερινά ενεργειακά ποτά αυτού του τύπου, επικαλούμενη έρευνες που τα συνδέουν με προβλήματα όπως διαταραχές ύπνου, αυξημένο άγχος και δυσκολίες συγκέντρωσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Στάρμερ να αντιμετωπίσει παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την καθημερινότητα των νέων.

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Παράλληλα, η Βρετανία εξετάζει επιπλέον περιορισμούς στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους, με προτάσεις που περιλαμβάνουν απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 16 ετών και περιορισμούς στη νυχτερινή χρήση για εφήβους 16 και 17 ετών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του ύπνου, της ψυχικής υγείας και της συνολικής ευημερίας των νέων.