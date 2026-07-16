Η Χάνα Φράι μας καλεί να δοκιμάσουμε αυτό το κόλπο για να βρούμε τα γυαλιά μας.

Όποιος έχει μυωπία, σίγουρα έχει ζήσει την… παράνοια του να ψάχνεις τα γυαλιά σου, αλλά να μην τα βρίσκεις, πολύ απλά επειδή δεν βλέπεις χωρίς αυτά. Μια καθηγήτρια του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ μας καλεί να δοκιμάσουμε ένα τρικ που θα βοηθήσει σε αυτές τις στιγμές απόγνωσης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η μαθηματικός Χάνα Φράι περιγράφει απλά πώς λειτουργεί το... κόλπο: διαλέγουμε κάτι γύρω μας που το βλέπουμε θολά, σχηματίζουμε μια μικροσκοπική τρύπα με τα δάχτυλά μας μπροστά στο ένα μάτι, κλείνουμε το άλλο και ξαφνικά το αντικείμενο που κοιτάζουμε αρχίζει να φαίνεται πιο καθαρά.

«Δεν είναι μαγεία, είναι φυσική», λέει η Φράι και εξηγεί ότι όλα έχουν να κάνουν με το φως και τη λειτουργία του ματιού. Το ίδιο συμβαίνει και όταν μισοκλείνουμε τα μάτια μας για να δούμε κάτι.

Έτσι, η Φράι μας συμβουλεύει την επόμενη φορά που θα ψάχνουμε τα γυαλιά μας να δοκιμάσουμε το «τρικ» που προτείνει. Μπορεί να φαινόμαστε… παράξενοι σε όποιον μας βλέπει, αλλά τουλάχιστον θα βρούμε τα γυαλιά μας.

{https://www.instagram.com/reel/Da0jkrgAp4h/}