Παραμένει στη φυλακή ο 53χρονος καταδικασμένος για ενδοοικογενειακή βία στον Βόλο.

Αμετάβλητη παρέμεινε η ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών που είχε επιβληθεί σε 53χρονο από τον Βόλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας και του αδελφού του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο απέρριψε το αίτημα μείωσης της ποινής και αποφάσισε την ολική έκτισή της. Ο κατηγορούμενος, που ήδη εκτίει ποινή στις φυλακές Λάρισας εδώ και περίπου έναν χρόνο, μεταφέρθηκε στο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης.

Σε βάρος του είχαν αποδοθεί οι κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής. Η δικογραφία αφορούσε περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν φέρεται να εισήλθε στο πατρικό σπίτι από μπαλκονόπορτα και να επιτέθηκε στον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον και επιχειρώντας να του βγάλει κυριολεκτικά τα μάτια.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο 53χρονος φέρεται να εισήλθε χωρίς άδεια στην κατοικία της οικογένειας και να εκτόξευσε απειλές κατά συγγενικού του προσώπου, παρά το γεγονός ότι του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο αδελφός του κατηγορουμένου περιέγραψε την ένταση που επικρατεί στην οικογένεια και ζήτησε από το δικαστήριο να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευθούν ο ίδιος και η μητέρα τους από μελλοντικές ενοχλήσεις.

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Από την πλευρά του, ο 53χρονος δήλωσε αθώος. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι μεταβολής της πρωτόδικης απόφασης και διατήρησε την ποινή των τεσσάρων ετών φυλάκισης.