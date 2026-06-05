Πάνω από 5.000 μέλη των Hells Angels αναμένονται στην Ηγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της λέσχης.

Μαζικά καταφθάνουν χιλιάδες μέλη της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels στο Δρέπανο της Ηγουμενίτσας, το πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης.

Η συνάντηση των Hells Angels θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή (05/06) μέχρι την Κυριακή (07/06), με τις εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 μοτοσικλετιστές. Αρκετοί εξ αυτών έρχονται είτε οδικώς είτε μέσω πλοίων από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν φτάσει πάνω από 2.500 μοτοσικλετιστές. Η τοπική αγορά βλέπει καλοπροαίρετα την εκδήλωση καθώς ήδη καταγράφεται πολύ μεγάλη ζήτηση σε ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.

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Η κινητοποίηση των Αρχών είναι μεγάλη ενόψει της συνάντησης, καθώς αρκετές φορές κατά το παρελθόν μέλη των Hells Angels έχουν συνδεθεί με εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, το 2015 σε συγκέντρωση της λέσχης πάλι στο Δρέπανο, ένας 41χρονος Έλληνας είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου έξω από κατάστημα εστίασης.

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Μέχρι τώρα, έχουν γίνει δέκα συνολικά συλλήψεις ατόμων στο πλαίσιο των ελέγχων, που διενεργούν οι Αρχές. Επτά αφορούν την περιοχή του Προμαχώνα, όπου υπήκοοι Πολωνίας και Βουλγαρίας συνελήφθησαν με μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές. Οι άλλοι τρεις, υπήκοοι Γερμανίας συνελήφθησαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Η αστυνομική διεύθυνση της Ηγουμενίτσας έχει ενισχυθεί με προσωπικό από γειτονικές αστυνομικές διευθύνσεις, ενώ έχουν καταφθάσει και στελέχη του ελληνικού FBI, της ΚΥΠ και της Δίωξης Ναρκωτικών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / EUROKINISSI