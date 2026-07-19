Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καλούνται να λογοδοτήσουν για σειρά σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των αδελφών Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, καθώς συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απαγγελία 38 νέων κατηγοριών από τις βρετανικές αρχές.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καλούνται να λογοδοτήσουν για σειρά σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Με τις νέες διώξεις, ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών σε βάρος των δύο αδελφών ανέρχεται πλέον στις 59.

Σύμφωνα με τη βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία (CPS), ο 39χρονος Άντριου Τέιτ αντιμετωπίζει συνολικά 42 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες επτά νέες κατηγορίες βιασμού, αδικήματα που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και κατοχή άσεμνου υλικού που αφορά ανήλικο.

Ο 37χρονος αδελφός του, Τρίσταν, κατηγορείται συνολικά για 17 αδικήματα, μεταξύ των οποίων δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις για οργάνωση ή διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων.

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Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να τελέστηκαν το διάστημα από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2017.

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Γιατί συνελήφθησαν τώρα ξανά

Η νέα δικογραφία σχηματίστηκε έπειτα από πρόσθετα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ, ενώ οι βρετανικές αρχές αναφέρουν ότι τα φερόμενα θύματα της υπόθεσης ανέρχονται πλέον σε επτά.

Η Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (US Marshals) επιβεβαίωσε τη σύλληψη των δύο ανδρών, ενώ εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος έκδοσης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αδελφοί Τέιτ, οι οποίοι διαθέτουν βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα, απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες.

Ο συνήγορός τους, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, χαρακτήρισε τις νέες διώξεις πολιτικά υποκινούμενες, υποστηρίζοντας ότι συνδέονται με αγωγή δυσφήμισης που έχουν καταθέσει οι πελάτες του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι αναμένει η αμερικανική Δικαιοσύνη να εξετάσει προσεκτικά την υπόθεση.

Παράλληλα, οι δύο αδελφοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές έρευνες και στη Ρουμανία, όπου διαμένουν τα τελευταία χρόνια.

Το 2024 οι βρετανικές αρχές είχαν ήδη εκδώσει ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, ενώ πρόσφατα δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε αίτημά τους να ενημερωθούν για την ταυτότητα των καταγγελλουσών πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των φερόμενων θυμάτων υποστηρίζουν ότι οι νέες κατηγορίες αποτελούν σημαντικό βήμα ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή BBC