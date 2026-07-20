Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών σε ό,τι αφορά στις αθλητικές υποδομές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκηςεπιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). «Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ πάνω από 160 εκ. ευρώ» δήλωσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ από το ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «στόχος είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου».

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα Βόρεια Προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου», πρόσθεσε.

«Οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στις αθλητικές υποδομές»

Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επισήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο Ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», σημειώνοντας ότι, εκτός από τις σχολικές μονάδες, προβλέπει και την αναβάθμιση των μικρών γηπέδων που βρίσκονται στους σχολικούς χώρους, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες άθλησης για τα παιδιά.

Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ για το Μουντιάλ

Ερωτηθείς από τον Κώστα Παπαχλιμίντζο εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση – είτε Μουντιάλ, είτε Euro – στο μέλλον ο πρωθυπουργός απάντησε πως «θα έρθει και η ώρα γι’ αυτό», ενώ παράλληλα συνεχάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαιη την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία.

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«Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Χρειάζονται ομαδική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συντονισμός. Αυτό είναι ένα μάθημα που ισχύει και στην πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η χώρα θα απορροφήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Όπως είπε, το Ταμείο συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, αναφέροντας ως παράδειγμα την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

«Όσο η Οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για την κοινωνία»

Κλείνοντας, σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όσο η Οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας».

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