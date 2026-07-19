Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το κυβερνητικό έργο, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι πριν από την ανάληψη της εξουσίας προχώρησε σε εκτεταμένες δεσμεύσεις προς όλες τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής.

«Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός. Χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική πορεία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

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