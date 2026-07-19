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«Δεν συζητάω τίποτε άλλο πέραν της νίκης στις εκλογές».

Μια δήλωση του Παύλου Γερουλάνου συζητιέται πολύ στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Συζητώ μόνο το πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει πρώτο κόμμα και χρήσιμο για τον πολίτη. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον και σε αυτό θα κριθούμε όλοι μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο τίτλος στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε απέδωσε ως εξής τα όσα είπε: «Νίκη στις εκλογές, δεν συζητώ άλλο σενάριο».

Πόσο μάλλον την τρίτη θέση.

Ο ίδιος δεν μπορεί να κατηγορηθεί απολύτως ότι υπονομεύει στο παραμικρό την ηγεσία, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη μάχη του για το ΠΑΣΟΚ.

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Αν όμως το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό για το ΠΑΣΟΚ έχετε την παραμικρή αμφιβολία πως ο Παύλος Γερουλάνος θα διεκδικήσει την ηγεσία;

Β.Σκ.