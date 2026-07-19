Το τροχαίο είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο ασθενής που μεταφερόταν έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκαν δύο διασώστες.

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και επιβατικό αυτοκίνητο στα Χανιά, λίγα μόλις μέτρα πριν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το Ι.Χ., που οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη νυχτερινή της βάρδια, να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ασθενοφόρο. Η πρόσκρουση είναι ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα του ΕΚΑΒ να εκτραπεί από την πορεία του και να ανατραπεί στο οδόστρωμα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί έμφραγμα και κατά τη διάρκεια της διακομιδής δεχόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) από διασώστη που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος. Ο ασθενής κατέληξε, με το ΕΚΑΒ να αναφέρει ότι ο θάνατός του οφείλεται στην ανακοπή που είχε υποστεί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα στα πλευρά και πνευμονοθώρακα, ενώ ο οδηγός του ασθενοφόρου τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Η οδηγός του Ι.Χ. μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

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Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος, αξιοποιώντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό όσο και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των αυτοπτών μαρτύρων.

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