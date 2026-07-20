Νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Μετά από 120 λεπτά σε έναν δραματικό τελικό, κατάφερε να «υποτάξει» την Αργεντινή με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό του τελικού του Μουντιάλ.

Η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, χάρη στο χρυσό γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης. Έπειτα από έναν αγώνα με ένταση, τακτική και μεγάλες συγκινήσεις, οι «φούριας ρόχας» βρήκαν τη λύση στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου, αφήνοντας την Αργεντινή με την πικρία της ήττας.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 106', όταν ο Φεράν Τόρες εκμεταλλεύτηκε το ωραίο γύρισμα του Νίκο Ουίλιαμς και με δυνατό πλασέ νίκησε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, γράφοντας το 1-0 που έμελλε να κρίνει τον τελικό. Η Ισπανία είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, κυκλοφόρησε με υπομονή την μπάλα και επιβραβεύτηκε για την επιθετική της προσέγγιση.

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Μόνος κράτησε την Αλμπισελέστε

Μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, παρά την ήττα της ομάδας του, ήταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής πραγματοποίησε σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων, κρατώντας όρθια την «αλμπισελέστε» σε πολλές περιπτώσεις. Με σωτήριες αποκρούσεις τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση, απέτρεψε ένα πολύ βαρύτερο σκορ και έδωσε στην ομάδα του την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο μέχρι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Παρά την τελική κατάληξη, η εμφάνισή του ήταν από τις κορυφαίες του τουρνουά.

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Στον αντίποδα, η Αργεντινή πραγματοποίησε μία απογοητευτική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας δεν κατάφερε να καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια προς την εστία. Η ομάδα περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, αδυνατώντας να κρατήσει την κατοχή.

Last dance

Ο τελικός σηματοδότησε παράλληλα και το τέλος μιας σπουδαίας εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, ολοκληρώνοντας μια ανεπανάληπτη διεθνή καριέρα. Αν και η αποχώρησή του δεν συνοδεύτηκε από έναν ακόμη τίτλο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ, αν και στα 39 του κατάφερε να ξεχωρήσει και σε αυτό το Μουντιάλ.

Το ματς

Δυο καλές στιγμές σημειώθηκαν στο διάστημα αυτό, αμφότερες για τη «Ρόχα». Με τον Γιαμάλ στα πρώτα λεπτά να βρίσκεται σε θέση βολής απέναντι από τον Μαρτίνες, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Στο 38' το σουτ του Ογιαρθάμπαλ από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε σε ετοιμότητα τον Ε. Μαρτίνες.

Η «Ρόχα», όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να αναπτυχθεί πιο ορθολογικά και να βρει τους διαδρόμους για να σκοράρει, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Η άμυνα των Αργεντινών εύκολα ή, δύσκολα έκλεινε όλα τα κενά και κρατούσε το μηδέν. Επιθετικά, η «Αλμπισελέστε» ήταν παντελώς... αδιάφορη!

Στο 64' ο Μαρτίνες απέκρουσε πολύ δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Όλμο, σε μία χρονική περίοδο που η Ισπανία αύξανε όλο και περισσότερο την πίεσή της, ενώ τρία λεπτά μετά ο γκολκίπερ των Αργεντινών, μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Τόρες. Και πάλι ο Μαρτίνες ήταν σε σωστή θέση στο 77' στο βολέ του Κουμπαρσί.

Ο τελικός πήρε φωτιά στο 90'+3 όταν ο Βίντσιτς έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εντσο Φερνάντες για φάουλ στον Λαπόρτ. Οι Αργεντινοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Σλοβένο ρέφερι όχι για το αν ήταν φάουλ, αλλά για την κάρτα που δέχθηκε ο άσος της Τσέλσι. Το VAR συμφώνησε με τον «άρχοντα» του τελικού κι έτσι η Αργεντινή μπήκε στην παράταση με παίκτη λιγότερο.

Παρότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των Ισπανών, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποδείχθηκε «φύλακας-άγγελος» της εστίας των Αργεντινών και τουλάχιστον σε πέντε περιπτώσεις δεν επέτρεψε στους Ίβηρες να προηγηθούν. Ακόμη και στο 90'+7 ήταν εκεί στο απευθείας φάουλ του Γιαμάλ απομακρύνοντας την μπάλα σε κόρνερ κι αμέσως μετά ο Βίντσιτς σφύριξε τη λήξη...

Το επιπλέον ημίωρο

Μια φάση που σίγουρα θα συζητηθεί έγινε στο 97'. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβένος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, κάτι που δεν φάνηκε να ισχύει σε όλα τα ριμπλέι που έδειξε η τηλεόραση. Το γκολ, πάντως, δε μέτρησε...

Τεράστια ευκαιρία έχασε η Ισπανία στο 103' με τον Μερίνο να μην μπορεί να πιάσει από κοντά την κεφαλιά μετά από σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς.

Η ποδοσφαιρική... δικαιοσύνη αποδόθηκε με την έναρξη του β' ημιχρόνου της παράτασης. Ο Νίκο Γουίλιαμς «έστρωσε» με το κεφάλι στον Φεράν Τόρες και ο στράικερ της Μπαρτσελόνα στο 106' «εκτέλεσε» τον Μαρτίνες (1-0), που αυτή την φορά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα.

Ο στράικερ της Μπάρτσα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 115', το οποίο δεν μέτρησε καθώς είχε ξεκινήσει από οφσάιντ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Λ. Μαρτίνες, Παρέδες, Φερνάντες, Ρομέρο

Κόκκινες: 90'+3 Φερνάντες (δεύτερη κίτρινη).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99' Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99' Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62' Πέδρι), Μπαένα (75' Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62' Φεράν Τόρες).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58' Μολίνα), Ρομέρο (70' Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44' λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70' Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46' Παρέδες), Άλβαρες (102' Σενέσι), Μέσι.