Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είναι έτοιμος να φέρει την καταστροφή στους Avengers της Marvel.

Η Disney μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για την ταινία Avengers: Doomsday των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσο, που θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.



Η ταινία περιλαμβάνει μια πλούσια λίστα από υπερήρωες της Marvel που αντιμετωπίζουν τον Doctor Doom, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, γνωστός για τον προηγούμενο ρόλο του στο Marvel Cinematic Universe ως Tony Stark, aka Iron Man.

Το τρέιλερ, το οποίο αρχικά παρουσιάστηκε στο CinemaCon τον Απρίλιο, μάς δίνει μια πρώτη ματιά στον Doctor Doom του Downey με τη μάσκα του. «Αφήστε στην άκρη τις μικρές σας διαμάχες. Μην προδικάζετε τίποτα εκτός από αυτό: Αν επιστρέψετε, θα επιστρέψετε ως αδελφοί και αδελφές», λέει στο τρέιλερ ο Thor του Κρις Χέμσγουορθ στους υπερήρωες συντρόφους του για την απειλή του Doom. «Όμως να θυμάστε: Θα χρειαστούμε ένα θαύμα», προσθέτει.



Θυμίζουμε ότι στα teasers που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα, είχαμε δει τους Black Panther, Captain America, Thor και Cyclops των X-Men. Ο Doom του Ντάουνι είχε κάνει μια σύντομη εμφάνιση στο περσινό Fantastic Four: First Steps χωρίς να φαίνεται όμως το πρόσωπό του.

«Δεν είναι απλώς ένας κακός — είναι ένας από τους πιο πολύπλοκους χαρακτήρες της Marvel», είχε πει ο ο Τζο Ρούσο από τη σκηνή του CinemaCon. «Είναι πάντα τρία βήματα μπροστά».

Στην εκδήλωση, ο Ντάουνι είπε στο κοινό, «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να επανενωθώ με αυτή την καταπληκτική ομάδα — πόσο μάλλον ως νέος χαρακτήρας».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Μάικλ Γουόλντρον και Στίβεν ΜακΦίλι. Οι αδελφοί Ρούσο επιστρέφουν στην σκηνοθεσία ταινίας του MCU για πρώτη φορά μετά το Avengers: Endgame του 2019, το οποίο έγινε η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/866nxd8zpZ4?si=-wMASvAeTfdlNkKk}



Στην επίσημη σύνοψη της ταινίας διαβάζουμε: «Τα σύμπαντα συγκρούονται και το Saga του Multiverse ξεκινά το τελευταίο της κεφάλαιο στην ταινία «Avengers: Η άνοδος του Doctor Doom». Αγαπημένοι ήρωες από τρία διαφορετικά σύμπαντα θα βρεθούν σε μια μοιραία πορεία σύγκρουσης και τελικά θα αντιμετωπίσουν μια υπαρξιακή απειλή, διαφορετική από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Αυτή η επική ταινία θα θέσει τα θεμέλια για το μέλλον του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel».