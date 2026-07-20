Με 264,1 εκατομμύρια στα παγκόσμια ταμεία, η Οδύσσεια κατάφερε το μεγαλύτερο άνοιγμα για ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το ντεμπούτο της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι αντάξιο ενός βασιλιά. Η υπερπαραγωγή του Νόλαν μόλις έκανε το πιο επιτυχημένο άνοιγμα για τον σκηνοθέτη στην Αμερική με 124,5 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τη μέχρι τώρα καλύτερη πρεμιέρα του «The Dark Knight Rises» του 2012 (60 εκατομμύρια). Επίσης, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα της χρονιάς μετά το «Toy Story 5» (59 εκατομμύρια) και το «The Super Mario Galaxy Movie» (31 εκατομμύρια).

Τα νούμερα είναι επίσης εντυπωσιακά όχι μόνο επειδή η «Οδύσσεια» είναι μια σχεδόν τρίωρη ιστορική περιπέτεια με σπαθιά και σανδάλια, ένα είδος που σπάνια κυκλοφορεί στις μέρες μας, αλλά και επειδή έχει λάβει βαθμολογία «R», που περιορίζει ποιοι θεατές μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια.

Στον υπόλοιπο κόσμο, η Οδύσσεια συγκέντρωσε 139,6 εκατομμύρια δολάρια από 73 αγορές, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο σύνολο 264,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας και πάλι τις ταινίες του Νόλαν, «The Dark Knight Rises» (249 εκατομμύρια δολάρια), «The Dark Knight» του 2009 (198 εκατομμύρια δολάρια) και «Oppenheimer» (180 εκατομμύρια δολάρια).



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι άνδρες θεατές της ταινίας αντιπροσωπεύουν το 56%, ενώ οι μισοί από τους θεατές που έχουν δει την ταινία μέχρι στιγμής, είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 34 ετών, υπογραμμίζοντας ότι ο Νόλαν απευθύνεται σε όλες τις γενιές των σινεφίλ. Επιπλέον, οι αίθουσες Imax έχουν κόψει 51,8 εκατομμύρια δολάρια (το 23%) στις παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων.



Τα νούμερα αυτά καθιστούν το άνοιγμα της Οδύσσειας ως την τρίτη καλύτερη πρεμιέρα με R-rating στο παγκόσμιο box office μετά τα 444 εκατομμύρια δολάρια του Deadpool & Wolverine το 2024 και τα 301 εκατομμύρια δολάρια του Deadpool 2 το 2018.

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Από τους παραπάνω αριθμούς προκύπτει ότι η Οδύσσεια είναι έτοιμη για μια επική πορεία στα παγκόσμια ταμεία. Επιπλέον, δεν φαίνεται να έχει κάποιον σοβαρό ανταγωνιστεί, μέχρι τουλάχιστον να βγει στις αίθουσες η ταινία της Sony «Spider-Man: Brand New Day» στις 31 Ιουλίου.



Σημειώνεται ότι η Universal ξόδεψε 250 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή — ένα αστρονομικό κόστος για οποιαδήποτε ταινία blockbuster αυτές τις μέρες, ειδικά μία που έχει βαθμολογία R — και άλλα 125 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση παγκοσμίως.



«Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο μόνος σκηνοθέτης σήμερα που θα μπορούσε να πάρει μια αρχαία ιστορία όπως αυτή, να προσελκύσει ένα καστ τόσο εκτεταμένο και επιτυχημένο όπως αυτό, και να τη μετατρέψει σε ένα γεγονός της ποπ κουλτούρας», αναφέρουν οι γνώστες του box office.

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«Υπάρχει ένας αισθητός ενθουσιασμός στις αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο», λέει ο πρόεδρος της εγχώριας διανομής της Universal, Τζιμ Όρ. «Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους σκηνοθέτες όλων των εποχών, και το κοινό ξέρει ότι [ο σκηνοθέτης] θα παραδώσει κάτι που θέλεις να ζήσεις στη μεγάλη οθόνη. Έχουμε προβολές που έχουν εξαντληθεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο και ακόμη και στα μέσα της εβδομάδας, σημειώνει.



Χάρη στην «Οδύσσεια», το box office ανακάμπτει μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες: την προσαρμογή της Warner Bros. και της DC «Supergirl», τη συνέχεια της Universal και της Illumination «Minions and Monsters» και το live action της Disney «Moana».