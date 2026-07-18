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Η συγκινητική ανάρτηση του Δημήτρη Παπανικολάου για την κόρη του, Άρια.

Υπερήφανος για την κόρη του Αρια, η οποία συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου.

Δημοσίευσε μάλιστα, φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Παπανικολάου αναφέρθηκε στο δίλημμα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης τους στην ταινία, καθώς η Αρια βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Τελικά, όπως σημείωσε, αποφάσισαν να μην περιορίσουν τα όνειρά της και να στηρίξουν την επιθυμία της να δοκιμαστεί στον χώρο της υποκριτικής.

{https://www.instagram.com/p/DaxHFMyETIT/}