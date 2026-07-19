Η ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη.

Ο Παύλος Χρηστίδης, σε ανάρτησή του, για το τελευταίο τανγκό του Λιονέλ Μέσι γράφει πως «απόψε αξίζει να δεις τον τελικό του Μουντιάλ. Ακόμα κι αν δεν βλέπεις ποτέ ποδόσφαιρο».

«Μπορεί ο Μέσι να μην ήταν αγαπημένος σου ή να μην έχεις δει ποτέ τη φωτογραφία στην οποία κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποτε θα σε ρωτήσουν: ''Εσύ πού ήσουν στο τελευταίο τανγκό του Μέσι;''. Κάθε γενιά έχει την τύχη να μεγαλώνει μαζί με τα δικά της είδωλα. Να ενηλικιώνεται μαζί τους. Εμείς δεν χρειάστηκε να μείνουμε στις ιστορίες για τον Πελέ ή τον Μαραντόνα, για να μάθουμε τι σημαίνει ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Τη ζήσαμε» προσθέτει.

{https://www.facebook.com/christidispav/posts/pfbid02avMFzjmJt8VfhAJi5Eq2yHsPVjN1dsZT8mAEUGxQS9nrAox64YEMcMx2XaKeGoTSl}

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη:

«Απόψε αξίζει να δεις τον τελικό του Μουντιάλ.

Ακόμα κι αν δεν βλέπεις ποτέ ποδόσφαιρο.

Μπορεί ο Μέσι να μην ήταν αγαπημένος σου ή να μην έχεις δει ποτέ τη φωτογραφία στην οποία κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ.

Αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποτε θα σε ρωτήσουν:

«Εσύ πού ήσουν στο τελευταίο τανγκό του Μέσι;»

Κάθε γενιά έχει την τύχη να μεγαλώνει μαζί με τα δικά της είδωλα. Να ενηλικιώνεται μαζί τους.

Εμείς δεν χρειάστηκε να μείνουμε στις ιστορίες για τον Πελέ ή τον Μαραντόνα, για να μάθουμε τι σημαίνει ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα.

Τη ζήσαμε.

Για είκοσι χρόνια, ο Μέσι ήταν εκεί.

Στα Clasico που χώριζαν παρέες.

Στα ξενύχτια για τα Champions League.

Στα Μουντιάλ, όπου κάθε τέσσερα χρόνια φαινόταν πως ερχόταν η στιγμή του.

Και όταν ήρθε η εποχή του Instagram και του TikTok, στα βίντεο που βλέπαμε ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβουμε πώς γίνεται ένας άνθρωπος να κάνει το αδύνατο να μοιάζει τόσο απλό.

Η Αργεντινή έβγαζε πάντα πάθος, φωνές, δάκρυα, ταμπεραμέντο.

Ο Μαραντόνα την έκανε αθάνατη,

Ο Μέσι την κάνει αιώνια.

Από την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, που έκανε τον κόσμο να πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο είναι παράσταση, μέχρι τις ατέλειωτες μονομαχίες με τον Κριστιάνο, που χώρισαν τον πλανήτη στα δύο. Από τις πίκρες με την εθνική Αργεντινής μέχρι τη λύτρωση στο Κατάρ.

Και σήμερα, στην τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ.

Κάθε γενιά αφήνει πίσω της έναν μεγάλο καλλιτέχνη.

Εμείς αφήνουμε πίσω τον τελευταίο αρτίστα του ποδοσφαίρου.

Σήμερα θα δω τον τελικό όχι μόνο γιατί θέλω να δω τον Μέσι να κερδίζει, αλλά κυρίως γιατί μου θυμίζει γιατί αγαπήσαμε αυτό το παιχνίδι.

Και θέλω τον τελευταίο του χορό, στις αναμνήσεις μου.

Άλλωστε, ο τελευταίος χορός του Μέσι δεν είναι μόνο δικός του.

Είναι κι ένας αποχαιρετισμός και σε μια εικοσαετία που άλλαξε τον κόσμο.

Vamos Argentina».