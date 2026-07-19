Η ομάδα που θα στεφθεί νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια θα εξασφαλίσει και ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό έπαθλο από τη FIFA.

Η Ισπανία και η Αργεντινή ετοιμάζονται για τη μεγάλη ποδοσφαιρική μονομαχία του τελικού του Μουντιάλ 2026, με το διακύβευμα να είναι κάτι περισσότερο από το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η διοργάνωση του 2026 συνοδεύεται από αυξημένα χρηματικά μπόνους, καθώς το συνολικό ποσό που διανέμεται στις συμμετέχουσες ομάδες φτάνει τα 489 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ.

Η νικήτρια του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα βάλει στα ταμεία της περίπου 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα λάβει περίπου 24,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το οικονομικό έπαθλο δεν αφορά μόνο τις δύο ομάδες που φτάνουν μέχρι το τέλος. Η τρίτη ομάδα της διοργάνωσης θα λάβει περίπου 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τέταρτη θα αποχωρήσει με έσοδα ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεγαλύτερο μπόνους σε σχέση με το Κατάρ

Η FIFA έχει αυξήσει τα ποσά που διανέμονται στις εθνικές ομάδες, αντανακλώντας την εμπορική ανάπτυξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρωταθλήτρια του 2026 αναμένεται να λάβει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με την Αργεντινή, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο το 2022.

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Τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, αλλά στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες αποφασίζουν τον τρόπο αξιοποίησής τους, από τις ανταμοιβές παικτών και τεχνικών επιτελείων έως την ενίσχυση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η μάχη για την κορυφή με φόντο την ιστορία

Πέρα από το οικονομικό κίνητρο, ο τελικός έχει τεράστια αγωνιστική και ιστορική σημασία. Η Ισπανία διεκδικεί έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο, ενώ η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επιχειρεί να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Όποια ομάδα σηκώσει το τρόπαιο, πάντως, θα φύγει από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου όχι μόνο ως πρωταθλήτρια κόσμου, αλλά και με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα στην ιστορία της διοργάνωσης.