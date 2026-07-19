Σε ηλικία μόλις 27 ετών έχει ήδη κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ όλα δείχνουν ότι έχει ακόμη αρκετά χρόνια μπροστά του για να διευρύνει το ιστορικό του ρεκόρ.

Ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα πρόσθεσε στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος κατέκτησε μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Παρά την ήττα της Γαλλίας με 6-4 από την Αγγλία στον αγώνα για την τρίτη θέση του Μουντιάλ 2026, ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ που αποδείχθηκαν ιστορικής σημασίας.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο 27χρονος άσος έφτασε συνολικά τα 22 γκολ σε συμμετοχές του σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος βρίσκεται στα 21 και έχει ακόμη μία ευκαιρία να αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Η πορεία του Εμπαπέ στη διοργάνωση του 2026 ήταν εντυπωσιακή, καθώς ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, οδηγώντας την κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι». Συνολικά, ο Γάλλος σταρ έχει σκοράρει τέσσερις φορές στο Μουντιάλ του 2018, οκτώ φορές στη διοργάνωση του 2022 και δέκα γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αποδεικνύοντας τη συνέπειά του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Παρά το ιστορικό επίτευγμα, ο ίδιος ο Εμπαπέ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Γαλλία δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο. Μετά την αναμέτρηση υπογράμμισε πως οι προσωπικές διακρίσεις έχουν μικρότερη αξία όταν η ομάδα δεν φτάνει στον μεγάλο στόχο, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε να αγωνίζεται στον τελικό παρά να καταρρίπτει ατομικά ρεκόρ.

Αναλυτικά η λίστα με τους πρώτους σκόρερ

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