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Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή συνελήφθη άνδρας έξω από την κατοικία του, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Ο συλληφθείς, όταν εντοπίστηκε από μέλη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη απωθώντας τους αστυνομικούς.

Στο Ι.Χ.Ε. όχημα που χρησιμοποιούσε αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δυο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα φυσίγγιο, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.745.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επίσης το Ι.Χ.Ε. όχημα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.