Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, ενώ για ορισμένους από τους κατηγορούμενους έχει ασκηθεί δίωξη και για το αδίκημα της εκβίασης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία πραγματοποίησε την πολύμηνη έρευνα που οδήγησε στις συλλήψεις. Η προανάκριση διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, πληροφοριακό υλικό και ειδικές ανακριτικές πράξεις, από τις οποίες προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή των συλληφθέντων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις. Ο συνήγορος ενός εκ των συλληφθέντων δήλωσε ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομιστούν στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και ζήτησε να διερευνηθεί η διαρροή στοιχείων της δικογραφίας πριν αυτή περιέλθει επίσημα στην υπεράσπιση.