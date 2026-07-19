Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση μαρτυριών, πληροφοριών και άλλου αποδεικτικού υλικού, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν παρουσία δυνάμεων της ΟΠΚΕ και με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στη Μεσσηνία για υπόθεση κατ’ εξακολούθηση εμπρησμών, με τις αρχές να εξετάζουν παράλληλα καταγγελίες για εκβιασμούς σε κατοίκους της περιοχής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από μακρά έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και αφορούσε σειρά πυρκαγιών που σημειώθηκαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά, προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους.

Κατά το κατηγορητήριο, όσοι παραγωγοί αρνούνταν να πληρώσουν ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις.

Οι τρεις συλληφθέντες

Μεταξύ των συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται ένας πρώην πρόεδρος κοινότητας της περιοχής, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.

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Οι αρχές ερευνούν τον ρόλο που φέρεται να είχε ο καθένας στην υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται το κίνητρο πίσω από τις εμπρηστικές ενέργειες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι φωτιές να συνδέονται με πιέσεις και απαιτήσεις χρηματικών ποσών από κατοίκους της περιοχής.

Σημειώνεται πως κατηγορούνται για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.

Ωστόσο, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται εάν συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες φωτιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγραφή πολλών περιστατικών πυρκαγιών που εμφάνιζαν συγκεκριμένα μοτίβα. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, σε συνεργασία με τη ΔΑΕΕ, συγκέντρωσαν στοιχεία από καταθέσεις, ιστορικό συμβάντων και ειδικές ανακριτικές ενέργειες.

Η αξιολόγηση του υλικού οδήγησε, σύμφωνα με τις αρχές, στη δημιουργία σοβαρών ενδείξεων για εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στις υπό διερεύνηση πυρκαγιές, με αποτέλεσμα την υποβολή της δικογραφίας στις δικαστικές αρχές και την έκδοση των ενταλμάτων.