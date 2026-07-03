Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ αναζητείται ένας 46χρονος.

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικούντας και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Λαχανάδα, πλησίον του οικισμού Δενδρούλια του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι δύο αλλοδαποί άνδρες, υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 32 και 27 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας ακόμη 46χρονος άνδρας, Έλληνας με καταγωγή από τη Φοινικούντα ο οποίος θεωρείται ότι ήταν αρμόδιος για την εποπτεία του χώρου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μια πλήρως οργανωμένη φυτεία, η οποία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων και ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.532 δενδρύλλια κάνναβης, με ορισμένα εξ αυτών να φτάνουν τα 2,2 μέτρα.

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Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ακόμη 66 γραμμάρια κάνναβης, έξι χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργειο και υπόγειο, μία πετρόκτιστη δεξαμενή νερού χωρητικότητας πέντε τόνων, δύο αυτοσχέδια παραπήγματα, πέντε σκηνές με υπνόσακους και κλινοσκεπάσματα, είδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης, βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν μέσα στη φυτεία, ώστε να τη φυλάσσουν και να φροντίζουν την καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η συνολική συγκομιδή από τα δενδρύλλια θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται από 1.530.000 έως 2.295.000 ευρώ.

Στον χώρο της φυτείας και στα αυτοσχέδια παραπήγματα πραγματοποιήθηκε έρευνα από συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για αντίσταση.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα σχεδόν ενός μηνός. Στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών και Αιγιαλείας, καθώς και η Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.