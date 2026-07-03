Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, σε ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Μεταξά, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα. Η περιοχή αποκλείστηκε, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνες και να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από το ξενοδοχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό περίπου 20 ετών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.