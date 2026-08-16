Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και εντάσσεται στο κλίμα αυξημένης έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σε μια ιδιαίτερα προκλητική ανακοίνωση, ο ιρανικός στρατός γνωστοποίησε ότι προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις ιρανικές Αρχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αμίρ Χαταμί, η αμοιβή για τις γυναίκες που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια θα είναι διπλάσια, δηλαδή θα φτάνει τα 60.000 δολάρια.

«Μεγάλος αριθμός αιτημάτων» για οικονομική συνεισφορά

Ο Αμίρ Χαταμί υποστήριξε ότι η απόφαση για την παροχή της χρηματικής ανταμοιβής ελήφθη μετά από «μεγάλο αριθμό αιτημάτων» πολιτών που εξέφρασαν την επιθυμία να συνεισφέρουν οικονομικά στην προσπάθεια εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

«Όποιος σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει και παραδώσει στον στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμερικανό στρατιωτικό εισβολέα θα λάβει αμοιβή ίση με 30.000 δολάρια», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το IRNA.

Ο Χαταμί χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «εισβολέας» ή «κατακτητής», παραπέμποντας σε ένα σενάριο κατά το οποίο Αμερικανοί στρατιώτες θα βρίσκονταν στο ιρανικό έδαφος.

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Διπλάσια αμοιβή για τις γυναίκες

Ιδιαίτερο στοιχείο της ανακοίνωσης αποτελεί η πρόβλεψη για διπλάσια ανταμοιβή στις γυναίκες.

«Οι θαρραλέες Ιρανές που θα φέρουν εις πέρας μία τέτοια ενέργεια να λάβουν διπλάσια ανταμοιβή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του ιρανικού Γενικού Επιτελείου.

Με βάση τα ποσά που ανακοινώθηκαν, η αμοιβή διαμορφώνεται στα 30.000 δολάρια για άνδρες και 60.000 δολάρια για γυναίκες.

Δεν έχουν αναπτυχθεί αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση έρχεται παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με εξαίρεση επιχείρηση διάσωσης πιλότου που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο.

Η αναφορά του Χαταμί σε Αμερικανούς «εισβολείς» αφορά επομένως ένα ενδεχόμενο σενάριο εισόδου αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν και όχι μια επιβεβαιωμένη παρουσία αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος της χώρας.