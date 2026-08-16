Το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες συντήρησης.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής σε εργοστάσιο της Alouman στα Οινόφυτα, όταν σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε μηχάνημα αναρρόφησης υπολειμμάτων, γνωστό ως «σκούπα». Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος που βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια, ενώ δεύτερος εργαζόμενος υπέστη εγκαύματα στα χέρια.

Οι εργαζόμενοι απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς

Στο εργοστάσιο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε επέμβαση, καθώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας, ενώ συνδικαλιστές μετέβησαν και στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

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Ερωτήματα για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Το περιστατικό στα Οινόφυτα έρχεται να προστεθεί στη σειρά εργατικών ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της τήρησης των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατά την αρχική κινητοποίηση υπήρξε δυσκολία στην εξεύρεση διαθέσιμου ασθενοφόρου, καθώς αναφέρεται ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο όχημα ούτε από τη Χαλκίδα ούτε από το Κέντρο Υγείας Οινοφύτων.