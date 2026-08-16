Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα του Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη, ενώ σημαντική είναι και η υποστήριξη από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089034104792576459}

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που αυξάνει την επιφυλακή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.