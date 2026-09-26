Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, στην περιοχή Κεφαλομάντουκο της Κέρκυρας.
Ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την κουζίνα της μονοκατοικίας, ενώ μερικές ζημιές υπέστη η σκεπή. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον Α' Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας.
33 αγροτοδασικές φωτιές σε 24 ώρες
Σε ό,τι αφορά τις αγροτοδασικές φωτιές, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκαν συνολικά 33, από τις 18:00 της Παρασκευής έως την ίδια ώρα του Σαββάτου.
Από αυτές, οι 31 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για άλλες δύο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2103862054516138145}