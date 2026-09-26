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Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη μονοκατοικία.

Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, στην περιοχή Κεφαλομάντουκο της Κέρκυρας.

Ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την κουζίνα της μονοκατοικίας, ενώ μερικές ζημιές υπέστη η σκεπή. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον Α' Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας.

33 αγροτοδασικές φωτιές σε 24 ώρες

Σε ό,τι αφορά τις αγροτοδασικές φωτιές, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκαν συνολικά 33, από τις 18:00 της Παρασκευής έως την ίδια ώρα του Σαββάτου.

Από αυτές, οι 31 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για άλλες δύο.

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