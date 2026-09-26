Ο νεαρός αετός είχε εντοπιστεί τραυματισμένος στα Κύθηρα.

Σε μια καινοτόμα επέμβαση, για τα παγκόσμια δεδομένα, υποβλήθηκε νεαρός σπάνιος αετός, που είχε βρεθεί τραυματισμένος στα Κύθηρα, καθώς του τοποθετήθηκε εμφύτευμα και προσθετικό μέλος.

Η ΑΝΙΜΑ με ανάρτηση περιγράφει την περίπτωση αυτού του νεαρού θηλυκού βασιλαετού, που είχε βρεθεί τραυματισμένος στα Κύθηρα και προσκομίστηκε στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής στις 20 Νοεμβρίου 2025.

Το πτηνό- εκπρόσωπος του πιο σπάνιου είδους αετού της Ευρώπης- είχε παλιό, ανοιχτό συντριπτικό, ενδοαρθρικό κάταγμα στον δεξιό ταρσό. Αφού οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ επικοινώνησαν με το Abu Dhabi Falcon Hospital και κτηνιάτρους στο Λονδίνο και τη Βουλγαρία, κρίθηκε ότι το άκρο έπρεπε να ακρωτηριαστεί, προκειμένου να αποφευχθεί ο χρόνιος πόνος του αετού.

Στη συνέχεια «αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια καινοτόμα για τα παγκόσμια δεδομένα επέμβαση», αναφέρει η ΑΝΙΜΑ. Διαδικασία που περιελάμβανε τον σχεδιασμό εξατομικευμένου εμφυτεύματος, χειρουργικών οδηγών για την ακριβή τοποθέτηση και καθήλωσή του στην κνήμη και ενός εξωπροσθετικού μέλους που θα εξασφάλιζε τη στήριξη και λειτουργικότητα του πτηνού.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις χειρουργικές επεμβάσεις μέσα σε τρεις μήνες. «Το αποτέλεσμα είναι ελπιδοφόρο, καθώς μετεγχειρητικά το κολόβωμα επουλώθηκε θεαματικά γρήγορα και χωρίς επιπλοκές και ο πανέμορφος αετός μένει να προσαρμοστεί στο νέο του άκρο», αναφέρει η ΑΝΙΜΑ και επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη πρόσκληση για τον βασιλαετό είναι η ατροφία των μυών του ακρωτηριασμένου άκρου που βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αχρησία, και γι’ αυτό τον λόγο υποβάλλεται σε εντατική φυσιοθεραπεία.

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«Σε κάθε περίπτωση η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό το εγχείρημα είναι πολύτιμες και θα λειτουργήσει πιλοτικά σε αντίστοιχα επόμενα περιστατικά», καταλήγει ο Σύλλογος.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ για τον βασιλαετό

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2025, αργά το βράδυ, προσκομίστηκε στην ΑΝΙΜΑ νεαρός βασιλαετός (Aquila heliaca), που βρέθηκε τραυματισμένος στα Κύθηρα. Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης συνέβαλε καθοριστικά στη φροντίδα και μεταφορά του σπάνιου αρπακτικού, το οποίο ανέλαβε όσο ήταν στο νησί, η κτηνίατρος Κατερίνα Σταθάτου, σε συνεχή επικοινωνία με τον κτηνίατρο της ΑΝΙΜΑ Γρηγόρη Μαρκάκη.

Μετά την προσκόμιση του, ο αετός υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο στο Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου, και διαγνώστηκε με παλιό, ανοιχτό συντριπτικό, ενδοαρθρικό κάταγμα στον δεξιό ταρσό. Μετά από επικοινωνία του κτηνιάτρου μας με το Abu Dhabi Falcon Hospital αλλά και κτηνιάτρους στο Λονδίνο και τη Βουλγαρία, η πρόγνωση του συγκεκριμένου κατάγματος ως προς την πλήρη αποκατάσταση του κρίθηκε ως δυσμενής, και το άκρο θα έπρεπε να ακρωτηριαστεί προκειμένου να αποφευχθεί ο χρόνιος πόνος του ζώου από την επερχόμενη οστεοαρθρίτιδα του ταρσού.

Το πτηνό υποβλήθηκε σε αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς επίσης και σε γενετική εξέταση καθορισμού του φύλου του. Η τελευταία εξέταση έδειξε πως πρόκειται για θηλυκό άτομο, γεγονός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξη του περιστατικού. Με δεδομένο ότι πρόκειται για το πιο σπάνιο είδος αετού της Ευρώπης και θηλυκού φύλου - συνεπώς δε θα χρειάζεται να κάνει επίβαση για αναπαραγωγή- αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια καινοτόμα για τα παγκόσμια δεδομένα επέμβαση.

Στη συνέχεια ο βασιλαετός υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία στην κλινική AlphaVet. Τη μελέτη και τον σχεδιασμό της καινοτόμου επέμβασης ανέλαβε η bio3Dtech (www.bio3Dtech.com) υπό την επιστημονική επίβλεψη του μηχανικού κ. Χάρη Κολιό.

Η μελέτη περιλάμβανε τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου εμφυτεύματος, ειδικών χειρουργικών οδηγών για την ακριβή τοποθέτηση και καθήλωσή του στην κνήμη, καθώς και ενός εξωπροσθετικού μέλους που θα εξασφάλιζε τη στήριξη και λειτουργικότητα του πτηνού.

Το εμφύτευμα στάλθηκε στην 3DMetalTech, όπου κατασκευάστηκε με χρήση τεχνολογίας μεταλλικής τρισδιάστατης εκτύπωσης (DMLS). Χρησιμοποιήθηκε τιτάνιο Ti6Al4V medical grade, το οποίο επικαλύφθηκε με υδροξυαπατίτη για την ενίσχυση της οστεοενσωμάτωσης και την προστασία από μικροβιακούς παράγοντες. Οι χειρουργικοί οδηγοί εκτυπώθηκαν από βιοσυμβατή ρητίνη μέσω τεχνολογίας SLA, ενώ το εξωπροσθετικό μέλος κατασκευάστηκε από συνδυασμό ελαστικού πολυμερούς TPU και 3D printed carbon, προσφέροντας απαιτούμενη ανθεκτικότητα και ευελιξία.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον ορθοπεδικό κτηνίατρο Αλέξανδρο Υφαντή για την πολύτιμη συμβολή και τις συμβουλές του κατά τον σχεδιασμό της μελέτης.

Η ορθοπεδική επέμβαση που περιελάμβανε οστεοτομή και τοποθέτηση εμφυτεύματος πραγματοποιήθηκε στο κτηνιατρείο Veterinary Surgery στη Νέα Σμύρνη, από τον κτηνίατρο DipECVS Αλέξανδρο Μπούρμπο, με τη βοήθεια του Θανάση Κατσικονούρη και υπό την αναισθησιολογική διαχείριση του εξειδικευμένου κτηνιάτρου της ΑΝΙΜΑ Γρηγόρη Μαρκάκη.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις χειρουργικές επεμβάσεις σε διάστημα τριών μηνών και το αποτέλεσμα είναι ελπιδοφόρο, καθώς μετεγχειρητικά το κολόβωμα επουλώθηκε θεαματικά γρήγορα και χωρίς επιπλοκές και ο πανέμορφος αετός μένει να προσαρμοστεί στο νέο του άκρο. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι η ατροφία των μυών του ακρωτηριασμένου άκρου που βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αχρησία, και γι αυτό τον λόγο υποβάλλεται σε εντατική φυσιοθεραπεία. Η ισομερής κατανομή βάρους είναι καθοριστικής σημασίας για την ευζωία των πτηνών, για την αποφυγή πρόκλησης ποδοδερματίτιδας στο υγιές ετερόπλευρο άκρο.

Σε κάθε περίπτωση η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό το εγχείρημα είναι πολύτιμες και θα λειτουργήσει πιλοτικά σε αντίστοιχα επόμενα περιστατικά.

Να ευχαριστήσουμε θερμά τη SKY Express και την Skyserv Handling Services για την συνδρομή της στην ασφαλή διακομιδή του τραυματισμένου βασιλαετού. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, Καπετάνιο Α320, τον κ. Νίκο Σαπουνά, Κυβερνήτη και Αρχιχειριστή του σμήνους ATR, τον κ. Γιώργο Βασιλάκη Cpt A320 Sky Express, τον Καπετάνιο του αεροσκάφους κ. Εμμανουήλ Φουνταλίδη καθώς και προσωπικά στην Μαρία Αρώνη, την Πέγκυ Βασιλείου, τον Μανώλη Χάρο και τον Θόδωρο Κομηνό, για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις στις πρώτες στιγμές εντοπισμού του ζώου, που ήταν καθοριστικός.