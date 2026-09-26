Σοκάρουν τα όσα ανέφερε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης.

Στην τραγωδία από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 26/9 με τις Αρχές να ανασύρουν από τα συντρίμμια έξι νεκρούς στάθηκε με δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης.

«Η έκρηξη αυτή ήταν πιο ισχυρή από την βόμβα στους Αμπελόκηπους» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA.

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«Μια απλή διαρροή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο» πρόσθεσε για να καταλήξει πως «μια πρώτη εικόνα δεν δείχνει επικινδυνότητα, αν εξαιρέσουμε μια ακτίνα στα όμορα σπίτια τα οποία έχουν εκκενωθεί, είμαστε εντάξει».

Στην Πλάκα μετέβη ο Τουρνάς

Στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους μετέβη πριν από λίγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

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Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και την ανάσυρση όλων των αγνοουμένων, με εντολή του υπουργού, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών.

Στο σημείο θα παραμείνουν επίσης ο επικεφαλής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του συμβάντος. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους.

Τέλος, ο υπουργός εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύωρη και απαιτητική επιχείρηση.

Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, έξι άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου 'Άμεσης Βοήθειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlp99892mo95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι οι πυροσβέστες, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, χθες το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

«Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση», ανέφερε και τόνισε ότι «πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή».

Όπως υπογράμμισε, η επιχείρηση διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών που ακολουθείται μετά την κατάρρευση κτιρίου από σεισμό, χωρίς καμία διακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας, και με την παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος και προσέθεσε ότι εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια.

«Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, χρησιμοποιούνται γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό των ατόμων, με τη συνδρομή σκύλων έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών, διευκολύνοντας τους πυροσβέστες στο έργο τους και όλες οι κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με χειρουργικές ενέργειες.