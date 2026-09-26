Εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων αυτοκινήτου.

Στη σύλληψη ενός 33χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πλαστογραφία προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου, ο οποίος κινούνταν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κοκαΐνης, -2- κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των -1.785- ευρώ καθώς και πλήθος κλειδιών.

Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τόσο σε οχήματα όσο και σε οικίες του 33χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-485- γραμμ. κοκαΐνης,

-1.584- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-102- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-969- γραμμ. MDMA,

-3- φαρμακευτικά δισκία,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-3- οχήματα(-2- μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητο) και

-2- έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται.

Επιπρόσθετα κατά την έρευνα σε οικία, εντός αυτής συνελήφθη και 32χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σημειώνεται ότι μέρος της κατασχεμένης ποσότητας κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.

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