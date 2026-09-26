Σε ρόλο ράπερ Φουρνιέ και Μπαρτζώκας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Μπορούν να ραπάρουν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας; Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όλα γίνονται.

Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού αναδημοσίευσε στο Χ ένα AI βίντεο που κατά τα φαινόμενα τον ξετρέλανε. Σε αυτό, ο Φουρνιέ και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» ραπάρουν στον ρυθμό του «Hotel Lobby» των Quavo και Takeoff.

{https://x.com/EvanFourmizz/status/2103571457406091761}

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από το Super Cup της GBL, που θα φιλοξενηθεί σήμερα και αύριο στο Περιστέρι, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν το τρόπαιο.

Στον πρώτο ημιτελικό, οι «ερυθρόλευκοι»- που έχουν κάνει το 4 στα 4 στη διοργάνωση- αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ (16:45, ΣΚΑΪ), ενώ στο δεύτερο ματς ο Παναθηναϊκός παίζει κόντρα στον ΠΑΟΚ (21:00, ΣΚΑΪ).