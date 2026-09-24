Με 100αρα μπήκε ο Ολυμπιακός στη φετινή Euroleague.

Ξεκίνημα αντάξιο με εκείνο του πρωταθλητή Ευρώπης έκανε ο Ολυμπιακός στην Euroleague, κερδίζοντας εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ. Οι δύο παίκτες σημείωσαν συνολικά 47 πόντους, έχοντας 12/14 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 11/11 βολές.

Ο Ντόρσεϊ πέτυχε 25 πόντους σε 23 λεπτά, με 4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 5/5 βολές, ενώ ο Βεζένκοβ πρόσθεσε 22 πόντους σε μόλις 19 λεπτά, με 8/9 δίποντα και 6/6 βολές.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Γιαν Μοντέρο, που πρόσφερε τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, ενώ οι Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς έδωσαν λύσεις κοντά στο καλάθι.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι έχοντας κάποια προβλήματα στην άμυνα, όμως στην επίθεση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Έκλεισε την πρώτη περίοδο με 36 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 56-46.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο δεύτερο μέρος η διαφορά αυξήθηκε σημαντικά. Ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοβ συνέχισαν να σκοράρουν, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 60-81 στο τέλος της τρίτης περιόδου και να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 67% στα δίποντα και μόλις οκτώ εύστοχα τρίποντα, ενώ είχαν τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Με την εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός έστειλε από την πρεμιέρα ένα ισχυρό αγωνιστικό μήνυμα για τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Για την επόμενη αναμέτρηση στη Euroleague η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει δύσκολη αποστολή, καθώς ταξιδεύει στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις (29/09).