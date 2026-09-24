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Ωστόσο μόλις πέντε ήταν οι ευρωπαϊκές ώρες που αποχώρησαν ως αντίδραση στην ομιλία Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να «επιτεθεί εκ μέρους του Ισραήλ» όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πριν την ομιλία του.

Πριν καν προλάβει να αρθρώσει λέξη οι αντιπροσωπείες 77 (τουλάχιστον) χωρών αποχώρησαν επιδεικτικά. Εκείνος, πριν αρχίσει να μιλά σε άδεια ουσιαστικά αίθουσα, και ενώ ακουγόταν γιουχαρίσματα, προκλητικά είπε. «Αν υπάρχουν και άλλοι «ηθικά δειλοί» στην αίθουσα, παρακαλώ φύγετε».

{https://x.com/Osint613/status/2103185187337019562}

Ήδη είχαν αποχωρήσει 77 χώρες: Ιράκ, Ιράν, Συρία, Τουβαλού, Τουρκμενιστάν, Υεμένη, Αίγυπτος, Παναμάς, Σενεγάλη, Παλαιστίνη, Σουδάν, Τυνησία, Τουρκία, Βενεζουέλα, Αντίγκουα και Μπαρμπόυντα, Κονγκό, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τόνγκα, Ουζμπεκιστάν, Αγκόλα, Μπαρμπέιντος, Κολομβία, Νησιά Κομόρες, Ντομίνικα, Τζιμπουτί, Βόρεια Μακεδονία, Σαν Μαρίνο, Νότια Αφρική, Σομαλία, Αλγερία, Μπανγκλαντές, Βασίλειο του Μπουρνέι, Βραζιλία, Χιλή, Κονγκό, Λίβανος, Λιβερία, Ερυθρέα, Τσαντ, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβύη, Μαυριτανία, Ιορδανία, Νικαράγου, Μαδαγασκάρη, Νίγηρας, Περού, Αγία Λουκία, Σλοβενία, Αφγανιστάν, Μπαχάμες, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Νότια Κορέα, Εσουατίνι, Ουγκάντα, Πακιστάν, Λεσότο, Βολιβία, Ισπανία, Κούβα, Ισημερινή Γουινέα, Κιργιστάν, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Ιρλανδία, Μαλδίβες, Ινδονησία, Κουβέιτ, Ναμίμπια, Μαλαισία, Γουιάνα, Σουρινάμ, Μπελίζ και Κένυα.

{https://x.com/AlanRMacLeod/status/2103203686289994204}

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Βέβαια, από τις χώρες που αποχώρησαν μόλις πέντε ήταν οι ευρωπαϊκές.

{https://www.facebook.com/reel/2110664383175542}

Μετά την ομιλία του με περισσή αυτοαναφορικότητα ανάρτησε μία εικόνα με 12 καρέ από την ομιλία του όπως προβλήθηκε σε διάφορα Μέσα.

«Για την υπεράσπιση της δικής μας αλήθειας απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο» έγραψε εγωιστικά.

{https://x.com/netanyahu/status/2103209262474228026}