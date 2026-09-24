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Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Νετανιάχου ήταν διάρκειας περίπου 40 λεπτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, με τους δύο ηγέτες να αγκαλιάζονται μπροστά στις κάμερες.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει στην προμήθεια ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, επίσης, η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Η ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ

«Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για τη σταθερότητα της περιοχής και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή της ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, τις συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο».

{https://x.com/IsraeliPM_heb/status/2103162225976311992}

Η άφιξη Νετανιάχου

{https://x.com/netanyahu/status/2103158872487661981}