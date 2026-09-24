Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Προς τη λάθος κατεύθυνση κινείται η χώρα, λέει το 66% των ερωτηθέντων στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην οποία η ΝΔ προηγείται με 25,1%, έναντι 13,1% της ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,5%.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,1%, με το ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Metron Analysis, τον Ιούνιο (25%).

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13,1%, καταγράφοντας απώλεια μιας ποσοστιαίας μονάδας και το ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο είναι στο 10,5% (από 9,4%) και την τρίτη θέση.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (5,7%), το ΚΚΕ (5%), η Πλεύση Ελευθερίας (4,9%), η Φωνή Λογικής (4,4%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (3,6%) και το ΜέΡΑ25 (3%). Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 10,4%.

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Στην εκτίμηση ψήφου, το ποσοστό της ΝΔ διαμορφώνεται στο 30,2% (από 30,4% τον Ιούνιο), με την ΕΛΑΣ στο 15,8% (από 17,1%) και το ΠΑΣΟΚ στο 12,6% (από 11,4%). τέταρτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση (6,9%), μπροστά από το ΚΚΕ (6,1%) και την Πλεύση Ελευθερίας (5,8%), ενώ ακολουθούν η Φωνή Λογικής (5,3%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,4%) και το ΜέΡΑ25 (3,5%).

Προς τη λάθος κατεύθυνση η χώρα, αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ

Το 66% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 49% απαντά ότι προσωπικά είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πέρυσι, ένα ποσοστό αυξημένο κατά τέσσερις εβδομάδες από τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 66% και το 65% των ερωτηθέντων τους αξιολογούν αρνητικά. Πιο άσχημη είναι η εικόνα για την αξιωματική αντιπολίτευση, αφού το 80% κρίνει αρνητικά το ΠΑΣΟΚ και το 78% τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ξανά δημοφιλέστερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέστρεψε στην κορυφή της λίστας για τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, αφού ενισχυμένη κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες φτάνει στο 35%. Δεύτερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (33%), με απώλεια τριών μονάδων, ενώ σταθερά στο 32% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση. Το 27% συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και η Μαρία Καρυστιανού και ακολουθούν η Αφροδίτη Λατινοπούλου (24%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (23%).

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30% και ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ενώ το 25% απαντά «κανένας».

Τέλος, ερωτηθέντες πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 68% απαντά «απίθανο», το 19% «όχι και τόσο», το 8% «αρκετά» και το 5% «πολύ».

Όλη η δημοσκόπηση της Metron Analysis

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