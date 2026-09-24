«Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για τη μεγάλη εκλογική μάχη, χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες από κάτω προς τα πάνω», τόνισε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Εκατοντάδες στελέχη της ΕΛΑΣ συμμετείχαν στην πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη του Γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σε κλίμα ενθουσιασμού, ενότητας και πλήρους οργανωτικής ετοιμότητας.

Στη συνάντηση - σταθμό για την πορεία του κόμματος, συμμετείχαν τα στελέχη που απαρτίζουν τη νέα οργανωτική δομή, δίνοντας το σύνθημα για την άμεση, καθημερινή και νικηφόρα παρουσία της ΕΛΑΣ δίπλα στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος, ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι η νέα οργανωτική αρχιτεκτονική δεν κατασκευάστηκε για να μείνει στα χαρτιά, αλλά για να αποτελέσει τον ζωντανό πυρήνα αλλαγής μέσα στους χώρους δουλειάς, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις γειτονιές. «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε!» είπε χαρακτηριστικά.

«Από σήμερα έχουμε την ευθύνη. Στήσαμε μια ισχυρή, νέα οργανωτική δομή σε όλη τη χώρα και η δουλειά ξεκινάει τώρα. Δεν περιμένουμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για τη μεγάλη εκλογική μάχη, χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες από κάτω προς τα πάνω», τόνισε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης των επόμενων πρωτοβουλιών του κόμματος:

1. Συνεχείς εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια: Από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν εξορμήσεις σε όλη τη χώρα. Ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην περιφέρεια, πραγματοποιώντας 9 έως 10 μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές, εστιάζοντας στην ουσιαστική και συνεχή αλληλεπίδραση με τους πολίτες θέτοντας στο επίκεντρο τα τοπικά προβλήματα. Παράλληλα, αναπτύσσεται ειδικό, δυναμικό πρόγραμμα δράσεων για την Αττική.

2. Ισχυρό δίκτυο στελεχών στην πρώτη γραμμή:

* 600 μέλη στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές

* 500 νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι (για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία), οι οποίοι θα οριστούν τον επόμενο μήνα.

* 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που εντάσσονται ενεργά στις τοπικές δράσεις.

3. Πρωταγωνιστικός ρόλος στη Νέα Γενιά: Σε κάθε Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται υπεύθυνος Νεολαίας, δίνοντας ουσιαστικές ευθύνες και βήμα στη νέα γενιά.

4. Οργανωτικά δίκτυα σε κάθε Δήμο: Συγκροτούνται ζωντανά δίκτυα μελών σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, συνδέοντας τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. με τους φυσικούς τους χώρους δράσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης έστειλε μήνυμα νίκης προς όλα τα στελέχη: «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε!».

{https://www.instagram.com/p/DdrAuYEoaWd/}