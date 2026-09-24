Πρώην στέλεχος της ΠΑΣΠ ο Δημήτρης Πατερέλης- Ρόλο Πολιτικού Σχεδιασμού αναλαμβάνει ο Πάνος Λαμπρινίδης- Στάχτος.

Ένα ακόμα, πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της οργανωτικής της δομής, ετοιμάζεται να κάνει η ΕΛΑΣ. Όπως μαθαίνουμε, βρισκόμαστε προ των πυλών της ανακοίνωσης ίδρυσης νεολαίας της Συμπαράταξης. Το κεντρικό συντονιστικό θα αριθμεί 21 μέλη και γραμματέας θα είναι ο 35χρονος Δημήτρης Πατερέλης, πρώην στέλεχος της ΠΑΣΠ και γιος του πρώην μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμμετέχει στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Ρόλο Πολιτικού Σχεδιασμού θα αναλάβει ο πρώην γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος. Πρώτος στόχος, είναι η οργάνωση να αποκτήσει βάση και να στήσει συντονιστικά σε κάθε εκλογική περιφέρεια και σε δεύτερη φάση και σε δήμους. Επίσης, τα στελέχη της θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην «πόρτα-πόρτα» προεκλογική καμπάνια που ετοιμάζει η ΕΛΑΣ πανελλαδικά.

Α.Γ.